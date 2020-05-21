陳時中為何突然爆紅？中官媒找到「原因」了　台人全看傻

自新冠肺炎疫情爆發以來，中央流行疫情中心指揮官陳時中防疫有功，不僅天天召開記者會，向國人報告疫情，也將全部心力放在防疫政策上，創下超高滿意度，人氣也水漲船高。為此，中國官媒《人民日報》發出社評表示，陳時中會爆紅就是因為「防疫即反中」的政策，並暗諷陳時中作秀是一流。





《人民日報》海外版以《從陳時中「走紅」看民進黨政治騙術》為題發表社論，文章提到，陳時中近日口出酸言，語氣中透著謎之優越感，此人最近有點飄，只因民進黨當局自導自演「台灣防疫世界第一」大戲，順帶著把他捧成了男一號，以政治操作能力而論，陳時中確是民進黨當局最需要的「人才」。



▲中官媒揭露陳時中爆紅主因。（圖／總統府提供）

文章提到，陳時中之所以能突然走紅，不是因為業務能力強，而在於他擅於政治操作之道，能落實民進黨當局的「防疫即反中」政策，從他身上，可以看到民進黨政治操作的「終極奧義」，凡事不求實效，不論是非，只要煽起對立情緒，鼓動民粹之風，控制媒體和網軍編造謠言、胡吹大氣、打壓異己。





而該篇社論也被轉貼至 PTT 上討論「有事嗎...就你們中國疫情蓋牌還敢大聲」、「氣氣氣，陳時中努力防疫，中國都出一張嘴」、「中國別再鬧了好嗎？先看看要賠給全世界多少錢好嗎？」、「真的瞎....台灣的防疫國際有目共睹啦」。（編輯：張嘉哲）



