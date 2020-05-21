6國防疫亮眼！醫見共通點「女性領導人」　2句神解被推爆

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍然嚴峻，有些國家則在防疫上做出漂亮的成績單。奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金表示，幾個防疫表現不錯的國家，都是由女性擔任領導人，他也分享網路上流傳的2個防疫口訣，竟然恰巧符合了這個狀況。
英國媒體《衛報》4月25日報導，探討擁有女性領導人的國家，新冠肺炎的防疫成果，陳志金醫師今（21）日在臉書發文指出，他發現目前疫情控制表現亮眼的幾個國家，其領導人都是女性，包括台灣、紐西蘭、德國、芬蘭、丹麥、挪威。
陳志金也分享網路上流傳的2個口訣，「#Avoid_MEN」字面意義是避免男人，不過「MEN」分別代表的是口（Mouth）、眼（Eyes）、鼻（Nose），也就是避免碰觸眼口鼻之意。「#Follow_WOMEN」字面上是追隨女人，不過「WOMEN」代表的是洗手（Wash your hands）、保持社交距離（Obey Social Distancing）、戴口罩（Mask）、同理勿歧視（Empathy）、正向防疫新生活（New Life）。
不過陳志金也幽默表示，為了避免這2句口訣引發男女對立，他個人建議「戴勤距」（諧音「帶寢具」），戴口罩、勤洗手、（社交）距離要保持。（編輯：林奐妤）
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