親一下拿10萬！女「靈魂拷問」殺機深　眾人笑翻：送命題

▲女網友分享自己與老公的爆笑對答。（圖／翻攝自爆怨公社臉書）

昨天是 520 諧音我愛妳，許多戀人趁機互訴衷曲，大玩一語雙關的文字遊戲。但其實情侶之間的浪漫對答不必挑日子，每天都可以甜蜜放閃！不過當然了，也有人喜歡問像是「我和你媽同時掉進水裡會先救誰」的送命題，有女網友就分享自己與老公的對話截圖，套路超深的問題讓大家全笑翻。有位女網友在臉書社團「爆怨公社」分享了自己與老公的對話截圖。女網友先是問說，「親我一下可以拿到 10 萬塊，親全世界最性感的女生可以拿到 70 萬塊，你會選擇親哪個？」女網友老公秒回，「問這什麼北七問題，我要一直親妳親到比比爾蓋茲還有錢好嗎？」看得出來這位先生的求生欲可以說是非常強了，但意想不到的發展還在後頭。女網友再次確認答案，「所以你選擇親我一下拿 10 萬嗎」，女網友老公回答「是啊」，女網友這時使出殺手鐧，「所以在你心裡我不是全世界最性感的女人。說吧，她是誰？」急轉直下的回答讓老公傻眼，也讓大家笑翻。原 PO 笑稱「套路老公我最內行」，也解釋這是夫妻之間的情趣，開個玩笑。網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈，笑死」、「這套路好深」、「老公：你還是跟我媽一起掉水裡吧」、「老公：我太難了」、「真的送命題」、「又學了一招」、「死亡套路」、「還好我單身狗不必擔心」。另外也有網友公布正解，「真好！這樣親妳一次就有 80 萬」，釣出原 PO 稱讚。不少網友紛紛拿題目去問自己另一半，讓人不禁莞爾。（編輯：倪浩軒）