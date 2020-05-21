很多人沒在看病健保卻一直虧？台人揭「真相」：沒辦法啊

▲網友討論台灣健保問題。（圖／翻攝PTT）

全民健保制度一直是國人的驕傲，常常被拿來與國外的醫療制度相提並論，不過健保年年虧損的狀況，使得政府近日有了「調漲健保費」的考慮。對此，就有網友討論「台灣的健保為何一直賠錢」貼文引發熱烈回應。原 PO 在 PTT 貼文指出「全台灣每個人健保每個月最少繳 700 多元，不管最後是誰繳，反正健保局那邊就是收到每人 700 多元，700 多元看感冒要兩次才回本，但越想越不對勁，一年下來有多少人看 24 次感冒？或者 12 次小病？感覺大部份的人都沒有回本啊，為何一直虧錢？」貼文一出，網友紛紛點出關鍵「生大病的人一次好幾百萬也是你健保出的」、「沒辦法啊，台灣高齡化社會，老人重病使用健保都是共同承擔的」、「當然大部分的人都沒看病到回本，但老人需求更多時，就入不敷出了」、「你去大醫院看常坐在那裡都是些什麼人，有些人根本把醫院當廚房」、「慢性病患、癌症等等都是龐大支出費用，一個人就可能抵掉十幾二十個沒在看病的年輕人了」、「健保顧名思義就是保險，你現在用不到，老了生病，也是新一代年輕人共同承擔，會虧損不意外」。而對於調漲健保費之議題，疫情中心指揮官陳時中日前接受《聯合報》專訪也提到，再過不久，我們就必需面對，健保安全準備金於明年就會低於 1.5 個月的健保支出，因此計畫在最快的時間內，讓民眾瞭解提高費率的必要性，進而形成共識。（編輯：張嘉哲）