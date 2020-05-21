台灣圓環道路紓解不了交通？網一面倒狂嘆1要點：太致命

▲圓環。(圖／翻攝自臉書)

現在台灣在上下班的尖峰時刻，交通總是會壅塞，因此政府想出了快速道路、圓環、高架之類的路線來分流，但近日就有網友在網路上表示疑惑，「台灣圓環道路紓解不了交通？」沒想到網友卻紛紛一面倒的表示，其實「圓環很有用」，但是在台灣卻有一個太致命的問題，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「圓環在台灣根本笑話吧」的文章表示，「道路圓環在台灣根本只是一個佔地超大的市容美化分隔島吧，跟國外的根本不一樣，硬要加紅綠燈和禁行機車，結果不但沒有原本紓解交通的功用，還變成巨型障礙物」，原 PO 甚至非常疑惑指出「圓環行駛邏輯本來就是，要往圓環對面或是轉左手邊方向的靠內，要出右手邊道路的靠外，結果不用說加上四個脫褲子放屁的紅綠燈了，內側還禁行機車，導致圓環功能根本無法發揮，所以圓環在台灣根本是被車種分流制搞到變笑話的吧？有掛嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛一面倒的點出 1 要點，留言區蓋起高樓。網友們紛紛表示「台灣懂圓環正確用法的人少，因此常常有違規的狀況出現，導致交通更不順暢」，「台灣人開車又不讓的，你圓環進去的車，出來的車，互不相讓就是會出事故跟打死結」、「台灣就不適合圓環，客觀來講是這樣」、「有紅綠燈跟禁行機車的圓環真的是笑話」、「圓環用在對的地方可以節省很多號誌」、「重點是台灣人很愛違規吧，闖紅燈對撞少了，然後進出圓環擦撞變多了」。而根據交通部路政司路臺監字第 1010409216 號函道路交通安全規則第 102 條第 9 、第 10 項指出，「行至無號誌之圓環路口時，應讓已進入圓環車道之車輛先行；行經多車道之圓環，應讓內側車道之車輛先行」。（編輯：王柏文）