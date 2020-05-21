全球疫情開始趨緩了？「2國家」數據打開全場嚇壞：為何

新冠肺炎持續蔓延全球，但因為各政府的積極防疫，不少國家疫情逐漸趨緩，不過，近日卻有網友發現有兩個國家的確診數字卻不斷攀升，成為第三波疫情的受災區，分別為「俄羅斯」以及「巴西」，引發不少討論。
網友在 PTT 貼文表示「俄羅斯今天正式破 30 萬確診，全球累積超過 500 萬了，另外康復出院的也接近 200 萬人啦！巴西情況還是最讓人覺得可怕，到目前篩檢 70 多萬已經 29萬確診，加上他們人口超過 2 億，後果無法想像」。
貼文一出，網友紛紛回應「感覺疫情真的是一波一波來的，巴西突然淪陷真的嚇到」、「巴西這速度很驚人欸...」、「俄羅斯有種兩個月前的義大利感覺，確診數一直不減」、「中南美突然爆開」、「巴西太誇張了吧，這單日確診數跟紐約當時疫情一樣」、「巴西跟俄羅斯真的很大幅度增長，希望疫情快過啊」、「為何疫情會這樣好幾波啊，真的很可怕欸」。
據外媒報導，巴西疫情急速惡化，確診人數已經超過英國，晉升為全球第三大疫區，根據衛生部公布疫情最新狀況，目前已經有超過 29 萬人確診，而巴西當局也因檢測試劑、能力不充分，實際的病例數可能比官方公布的數據還要高出 1.5 倍，後續政府如何應變，有待觀察。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。