全球疫情開始趨緩了？「2國家」數據打開全場嚇壞：為何

▲新冠肺炎疫情在俄羅斯、巴西等國持續升溫。（圖／美聯社／達志影像）

巴西疫情急速惡化，確診人數已經超過英國，晉升為全球第三大疫區，根據衛生部公布疫情最新狀況，目前已經有超過 29 萬人確診，而巴西當局也因檢測試劑、能力不充分，實際的病例數可能比官方公布的數據還要高出 1.5 倍，後續政府如何應變，有待觀察。（編輯：張嘉哲）