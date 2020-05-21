男子到ATM領錢　遇三花貓躺機台網笑：牠要收手續費啦！

▲網友黃先生日前到ATM領錢時，遇見一隻三花貓躺在機台上（圖／網友黃孟哲授權提供）

▲貓咪：領錢記得買罐罐給偶，保證密碼不外洩！（圖／網友黃孟哲授權提供）

▲貓咪只看了他一眼後，又繼續呼呼大睡，讓黃先生不知道該怎麼辦（圖／網友黃孟哲授權提供）

▲貓咪：這裡是本喵的管轄，偶是保全啦！（圖／翻攝自FB@蕭兆祐）

遇到這種情形該不該報警處理？網友黃孟哲日前到新北地區一ATM領錢時，遇見一隻三花浪貓大剌剌地躺在機台上，黃先生等了將近半小時貓咪都不願離開，疑似被「勒索」只好上網求助：「我應該走過去嗎？」黃先生表示三年前搬到該地區住時，經常能看見這隻三花浪貓，偶爾看到附近小學生會摸牠覺得很溫馨，還聽見別人叫牠「小花」，加上小花會讓人摸摸拍屁屁，所以他只要遇見小花也會跟牠玩，算是蠻固定在這一帶出沒的浪貓。日前黃先生準備要到郵局領錢時，發現小花竟然在ATM機台上「躺好躺滿」，可能因為機台有溫度很舒服，小花只瞄了他一眼就繼續「呼呼大睡」，一時讓黃先生不知道該怎麼辦，只好等了牠將近30分鐘，但是小花完全不想移動，讓他無奈地上網求助並且寫下：「請問要領錢時，發現疑似勒索的在等我，我等了30分鐘牠還不願意離開，我應該走過去嗎？」黃先生將照片po在「貓咪也瘋狂俱樂部」粉絲團3天，不僅意外釣出不少網友也遇過小花，還吸引1.3萬名網友按讚分享，大家紛紛笑噴表示：「看餘額，選奴才」、「領錢要收手續費」、「快抱緊！這是有心人士裝的貓眼」、「牠是保全啦」、「一起領回去」、「護鈔大使，請先上繳罐罐」、「要看你領的夠買多少罐罐」、「餘額收據千萬別讓喵看到，以免牠更加鄙視你XD」，另外他也特別表示小花是傍晚才會出現在這裡，也疑似有愛心人士會固定餵養照顧，所以牠不會亂吃別人給的食物，請大家安心喔！（編輯：陳珮瑜）