30K小資女嘆死薪怎買房？過來人直指1條件：沒做到會後悔

▲台灣房價不論各地都越來越高，這讓許多無房的小資族或年輕人非常焦慮。（示意圖／取自pixabay）

現今這個年代，台灣房價不論各地都越來越高，這讓許多無房的小資族或年輕人非常焦慮，不知道未來的居所在何處，因此近日就有一位網友在網路上表示疑惑，「死薪水該如何買房？」沒想到卻引起過來人一面倒狂指 1 關鍵條件直呼「若沒做到買了房就會後悔」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT home-sale 板上 PO 出一篇「死薪水買房方式」的文章表示，「請問各位前輩，目前每月月薪 30K ，年終固定大概 4 萬至 6 萬間，住家裡，每個月可以存 12 至 15K ，年終全存年資最深的同事薪資是 35K ，年終大概 10 萬，如果家中也無法提供頭期款，要憑一己之力買房是不是不太適合？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。原 PO 更說出他心中的計畫，一種選擇是「存到頭期款足夠買房，貸款額度在 400 萬是月薪還能負擔的」，而另一種則是「先買間 200 萬左右的小套房來租人，加速存錢的速度」，對此網友們卻點出，買房的先決條件為「一定要先存到頭期款 100 萬」，「頭期沒 100 萬買不了房的，有 100 萬後才能思考怎麼買。妳先努力湊足 100 萬頭期再說，後面的房貸只需要擔心成數」、「沒有 100 萬作頭期妳買了會後悔的。遇到什麼問題，對首購來講風險太高」、「買完後都要另外丟錢的，所以才說要 100 萬頭期。買裝潢屋也一樣」、「你一年可以存個快 20 萬的話，熬個 10 年就有頭期了，也許如果有適當理財說不定可以更快」、「你不要急著買，先累積好頭款」。（編輯：王柏文）