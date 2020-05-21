警告：未滿十八歲不得觀賞瀏覽

您是否已經年滿18歲？

即時快訊

NOWnews 今日新聞 >新奇

30K小資女嘆死薪怎買房？過來人直指1條件：沒做到會後悔

編輯中心/綜合報導-2020-05-21 20:14:48
▲ 30K 小資女嘆死薪怎買房？過來人指 1 條件。（示意圖，圖人人物與文章無關／翻攝自 pixabay ）
現今這個年代，台灣房價不論各地都越來越高，這讓許多無房的小資族或年輕人非常焦慮，不知道未來的居所在何處，因此近日就有一位網友在網路上表示疑惑，「死薪水該如何買房？」沒想到卻引起過來人一面倒狂指 1 關鍵條件直呼「若沒做到買了房就會後悔」，引起熱議。

▲台灣房價不論各地都越來越高，這讓許多無房的小資族或年輕人非常焦慮。（示意圖／取自pixabay）
▲台灣房價不論各地都越來越高，這讓許多無房的小資族或年輕人非常焦慮。（示意圖／取自pixabay）
 

這位網友在網路論壇 PTT home-sale 板上 PO 出一篇「死薪水買房方式」的文章表示，「請問各位前輩，目前每月月薪 30K ，年終固定大概 4 萬至 6 萬間，住家裡，每個月可以存 12 至 15K ，年終全存年資最深的同事薪資是 35K ，年終大概 10 萬，如果家中也無法提供頭期款，要憑一己之力買房是不是不太適合？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區紛紛蓋起高樓。

 

原 PO 更說出他心中的計畫，一種選擇是「存到頭期款足夠買房，貸款額度在 400 萬是月薪還能負擔的」，而另一種則是「先買間 200 萬左右的小套房來租人，加速存錢的速度」，對此網友們卻點出，買房的先決條件為「一定要先存到頭期款 100 萬」，「頭期沒 100 萬買不了房的，有 100 萬後才能思考怎麼買。妳先努力湊足 100 萬頭期再說，後面的房貸只需要擔心成數」、「沒有 100 萬作頭期妳買了會後悔的。遇到什麼問題，對首購來講風險太高」、「買完後都要另外丟錢的，所以才說要 100 萬頭期。買裝潢屋也一樣」、「你一年可以存個快 20 萬的話，熬個 10 年就有頭期了，也許如果有適當理財說不定可以更快」、「你不要急著買，先累積好頭款」。（編輯：王柏文）

NOWnews關鍵字
ptt

延伸閱讀

NOW民調中心

想看更多

即時
追蹤
訂閱
追蹤
推薦閱讀