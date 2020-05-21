疫情停課想學生！暖師們「1舉動」萬人讚爆瘋轉：太有心

2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，也因為疫情延燒，世界各國都祭出方法來抗疫，有些學校也因此停課。沒想到在國外就有一位老師由於太過思念學生，因此做了一個暖心舉動，感動了上萬網友，引起熱議。
根據外媒報導，雖然現在新冠肺炎逐漸趨緩，但實際上大部分的學校都還沒開始上課，而在荷蘭哈倫（ Haarlem ）就有一位叫 Ingeborg 的老師因為太想念學生，竟用心的替班上的 23 個同學手工製作了鉤針娃娃，而這些娃娃上都有著全班每位同學身上的特徵，連學生們平時習慣梳的髮型、戴的眼鏡、臉上的雀斑都完美還原。成品曝光後，沒想到引起大量網友讚賞，甚至超過了 1 萬人按讚及超過 2000 人的分享轉發。
而除了荷蘭的 Ingeborg 老師，就連在英國格裡姆斯比（ Grimsby ）的老師 Zane Powles ，也因為疫情而非常擔心經濟狀況不好的學生，怕他們在停課期間餓肚子，甚至每天都步行 8 公里給他們送便當。而這些舉動都成為了疫情之中最美的一幅畫，讓許多網友紛紛留言表示「真的很希望學校能夠永遠的鼓勵這些老師的行為，實在太棒了」、「這些老師都應該需要受到表揚」、「真的非常有心」、「學生一定會很感動」。（編輯：王柏文）
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