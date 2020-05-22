超準心理測驗！出門只能「帶一物品」　測出別人眼中的你

有些人的個性一眼就可以望穿，有些人則是需要經過相處，才會慢慢放下矜持展現自我。日前有一項心理測驗，若出門你只能帶「一樣東西」會選擇什麼物品？立刻可以得知別人眼中真實的你，神準結果在網路引發瘋傳。測驗過程相當簡單，假設你現在正準備要出門，只能帶著一樣東西，鑰匙、手機、錢包、衛生紙，你會選擇哪一項？測驗結果如下：你追求事物總是衝勁十足，大方積極的個性受到歡迎，在團體中特別亮眼，有領導風範，做事有行動力且效率高。你待人處事周到，懂得人與人之間的相處，善於維持人際和諧，對待感情全心全意付出，讓另一半感到十分幸福，且難以忘懷你的好。你總是給人清新、親切的感覺，在長輩和朋友的眼中自然不做作。你富有同情心，個性善良、體貼，但也相當有個性、有想法，愛冒險，不過你脾氣不太好，討厭愚笨和欺負弱小的人，遇到不公平的事情會發揮正義感。你嚮往轟轟烈烈的愛情，常讓身邊的人捏把冷汗，敢愛敢恨的個性，深深吸引異性。比起同齡人，你優秀且成熟許多，個性較保守、傳統，含蓄且不太主動，在長輩眼中是乖巧的孩子，總是守著自己的本分，甚至將家中事情往身上攬。愛情裡的你相對被動，即使遇上有好感的對象，也不太會主動追求。你的個性大方隨和，時時刻刻帶著笑容，你很容易相信別人，因此很討厭別人說謊，但你就算受委屈，最後還是會原諒對方。你心思細膩，許多事常藏在心底也不會說，面對親密的人你情緒起伏較大，會變得容易不耐煩。（編輯：賴詠璿）