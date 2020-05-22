防護服「透視」女護士爆紅　內衣廠商上門：改當模特兒吧

▲俄羅斯女護士在防護服下只穿內衣，照片曝光後在網路爆紅。（圖／翻攝newstularu IG）

▲網路上已經衍生出許多圖文創作。（圖／翻攝自《香港01》）

▲還有內衣廠商找上門請女護士當模特兒。（圖／翻攝自《香港01》）

俄羅斯圖拉市（Tula）的一位女護士，日前因為覺得穿防護服太悶了，於是在底下便只穿著內衣在院內服務，照片被分享在網路上後立即爆紅。雖然院方表示將會因服儀不當懲處女護士，但支持女護士的民眾也不少，當地內衣品牌「 Miss X 」更直接發出邀約，請那位女護士轉行改當內衣模特兒。綜合俄羅斯媒體報導，該名護士今年 23 歲，醫院雖未透露姓名，但因為照片曝光的關係，當地媒體指出當事女護士就是今年才剛畢業的納迪亞（Nadia）。納迪亞解釋，在醫院裡必須整天穿防護服過於悶熱，才會出此對策，沒想到防護服會如此透明。意外爆紅後，納迪亞承受很大壓力，也擔心自己會因此丟掉工作。但是其實聲援納迪亞的人很多，當地的醫療專業組織便認為，納迪亞並沒有惡意，整件風波的肇因在於院方提供的防護服太悶熱以及過於透明。當地副議長也附合這看法，強調如果防護服不是穿上去過於悶熱，也不會有護士想在底下只穿著內衣，該檢討的是防護服是否合乎規定，以及是否能夠進一步改善防護服的品質。網路上已經出現許多以納迪亞為主角的哏圖，而內衣品牌「 Miss X 」也向納迪亞發出邀約，請她可以考慮轉行改當內衣模特兒。換句話說，至少納迪亞不用擔心因此失去工作啦，還有很多機會等著她呢。（編輯：倪浩軒）