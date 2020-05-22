國二生「文言文」寫日記！導師英文眉批　網笑：互相傷害

▲有網友分享自己國二兒子的聯絡簿，小小年紀竟用文言文寫日記，引發熱議。（圖／翻攝自爆怨公社）

國小、國中的學生每天都要寫家庭聯絡簿，除了記錄當天作業，還有一欄心情日記，讓學生描述生活點滴，幫助老師和家長了解學童狀況，往往也因為童言童語而創造出不少笑料。有位媽媽就分享自己兒子的聯絡簿，國二的小小年紀竟然就用言文言寫日記抱怨自己弟弟，而導師眉批回用英文安慰，師生對話跨時空中西交錯，讓網友全笑翻。有位媽媽在臉書社團「爆怨公社」分享了自己兒子聯絡簿上的心情日記，國二生小小年紀看得出筆跡稚嫩，但卻是使用簡約的文言文抱怨弟弟，寫到「返厝似至水深處，無處棄之。舍弟閒置於椅，正是無所事事之謂也；喚，無動於衷；不易使其立，家嚴後至咱旁，使其坐，使我做。二者如此之劣，不曉炸吾何時？」一席話文情並茂，生動描寫了弟弟在家明明閒閒無事，爸爸卻使喚自己去做事的不平。讓原 PO 好氣又好笑地說，「時不時在鵝（兒）子聯絡簿裡看到文言文抱怨文，前世可能是哪位古代詩人吧～哈哈」。而且不只孩童用文言文寫日記很另類，導師用英語寫眉批，安慰學生「因為你是哥哥，爸媽相信你會做得更好」，師生對話完全不在相同頻道，跨時空中西交錯讓網友笑翻，直呼這是在互相傷害嗎？網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈，文言文配英文」、「超強的」、「可能是從古代穿越到現代」、「太有才」、「這孩子平常在家如果頂大人的嘴，恐怕大人常常會聽不懂，還以為是被誇」、「用文言文抱怨，老師用英文安慰，真是寶一對」、「兒子寫得好老師回的妙」。（編輯：倪浩軒）