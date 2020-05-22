香港移民台灣哪最好？網揭「1居住關鍵」：有錢人這樣做

▲中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治。（示意圖／美聯社／達志影像）

中國全國人大會議將審議「香港版國安法」，引發關注。外界擔憂此舉將破壞「一國兩制」原則，侵害香港的人權自由法治，而在 21 日香港地區的 Google 關鍵字「移民」、「台灣」的搜尋次數爆增到原本的 4 倍以上，足見港人的焦慮，因此就有網友在網路上表示疑惑，「香港移民台灣哪最好？」沒想到有網友點出「 1 居住關鍵」，更直言「有錢人幾乎都這樣做」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「香港移民台灣哪個地點最適合？」的文章表示，「台灣新住民也算多元，人口也不少，在國外有 Japan Town, Korea Town，那台灣哪裡規劃成HongKong Town 最合適？我個人推薦林口」，此篇文章一出，立刻引起大量網友們熱烈討論，除了各個地區的留言之外，更抖出最重要的居住關鍵，留言蓋起高樓。網友們紛紛表示「苗栗」、「花蓮」、「金、馬、澎三個外島都可以」、「高雄，氣候接近，地價比北部便宜，港都又有機場」、「台中被香港人買爆了」、「淡水吧，便宜、臨海」，不過也有網友認為「分散居住才是最棒的」，「最好是讓香港人平均分布到各縣市，聚在一起搞成中國城對香港人跟台灣人都不好，來台灣的香港有錢人差不多也是這樣幹的，最好的方式還是要讓他們慢慢認同自己轉化成台灣人，不然以後會變成很不穩定的社會因素」、「香港現在對台灣友善，那是我們國民爭取來的友誼，台灣缺朋友，從利益上來看，多接納香港移民、人才也有助台灣發展，台灣物價薪資都低，慢慢走向高薪物價也漲些比較有吸引力」。（編輯：王柏文）