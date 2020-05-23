「蒜頭vs九層塔」鹹酥雞該加啥？兩路人馬戰翻曝最佳組合

▲鹹酥雞。（示意圖／翻攝自爆廢公社）

▲洋蔥。（示意圖／取自pixabay）

在台灣眾多的小吃中，「鹹酥雞」是許多人最愛的美食，可以邊走邊吃，順便看看還有哪些美食，當開胃的食物真的非常適合。近日，就有網友表示疑惑「蒜頭和九層塔，鹹酥雞到底該加哪個？」沒想到卻引起兩路人馬論戰，貼文引發熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為什麼南部鹹酥雞都會加生蒜頭？」的文章表示，「台北的鹹酥雞頂多九層塔就很香了，根本沒看過蒜頭，結果到了南部，吃了好幾間鹹酥雞，幾乎每間除了九層塔外，都有給稍微拍碎或是弄成蒜末的蒜頭，吃起來真的還蠻爽的，為什麼南部特有這種加蒜頭的文化？」，此篇文章一出，立刻引起兩路網友們熱烈討論，更有饕客揭露吃鹹酥雞的「最佳組合」，留言區蓋起高樓。網友們意見紛紛出籠「只有蒜頭沒有九層塔？這家不及格」、「吃肉不加蒜，味道少一半」、「一口雞肉一口蒜頭，辣味上腦超爽」、「蔥蒜九層塔必備好嘛，不吃的不懂鹽酥雞啦」、「九層塔才是王道」、「只認九層塔」。最後綜合大多數饕客網友的意見，他們認為「鹹酥雞最棒的組合是，蒜頭和九層塔都加之外，一定還要加入洋蔥爆香」，「洋蔥呢？」、「你把洋蔥放哪邊」、「洋蔥加下去香味升級，更有味道」、「洋蔥也不錯，清爽又脆」、「九層塔、生蒜頭、生洋蔥，超爽」、「洋蔥、蒜頭、九層塔 加在一起就是爽爽爽」。（編輯：王柏文）