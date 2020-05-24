免洗湯匙上為何有「凸點」？網曝「真實用途」：原來如此

▲有網友好奇在 PTT 發問「免洗湯匙上的凸點有何作用？」掀起討論。（圖／翻攝自PTT）

現代人環保意識抬頭，免洗餐具已逐漸遭受淘汰，不過仍有少數店家會用免洗餐具。而近日有網友就發現，免洗湯匙上經常可看到「凸點」，有時甚至不只一個，他並好奇原在 PTT 發問「有人知道免洗湯匙上的凸點是作什麼的嗎？」釣出知情人解答。

原 PO 在 PTT 八卦板貼出一張免洗湯匙的照片，並表示紅色箭頭所指處時常可看到類似的「凸點」，有時有一個，有時會有兩個，甚至三個，但不是每次都有，而凸點的排列方式，有時並排，有時則錯開，他便好奇詢問大家「似乎是有隱藏了什麼神秘的記號在裡面，有人知道免洗湯匙上的凸點的作用是什麼嗎？」

▲網友在 PTT 討論免洗湯匙上的「凸點」有何作用。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友紛紛留言「好拆也是個原因，假如有滲水沒凸點的可能會黏在一起」、「有空氣，好拆開」、「回收次數」、「好拆啊，不然黏在一起的時候要怎麼拿」、「物理上的意義，要嘛好製造，要嘛好使用」。

另還有網友直指「模具定位點吧」、「弄成平面脫膜比較浪費時間，差零點幾秒吧，不過數量大就差很多」、「機器生產時的定位點」、「這是直接熱壓無真空製程吧，那些凸點一或二或三，是為了堆疊超多個的時候，讓使用者能快速只拿取一個， 避免一次拿兩三個」、「這真空成型做的吧！為了好脫模」。（編輯：許苡晴）