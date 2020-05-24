媽衝藥局領口罩！9片拉出超黑人問號　眾一看：安心的啦

新冠肺炎持續延燒，我國政府推出的「口罩實名制」仍然實行中，民眾依舊可以選擇網購或者至藥局排隊領取，近日，就有網友分享自己到藥局領口罩，結果一拿出發現口罩上面都沒有「鋼印」，讓她非常問號，貼文引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨即時專區」貼文指出「今天不網購改去藥局直接領口罩，在台中藥局拿的，結果 9 片一拿出來發現完全沒有鋼印耶？藥局說這是知名廠商的口罩，會不會有安全疑慮啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「實名制口罩都出自政府徵收口罩，安啦」、「安心的啦，我也領過沒鋼印的」、「有廠商有說過有幾批是沒鋼印的」、「有私訊過知名廠牌的粉專喔，他們說確實有幾批沒鋼印，不用擔心」、「只要是實名制的都很安心，有沒有鋼印都是政府的用心！」
事實上，一般民眾在藥局或者網購的口罩完全無須會領到沒有醫療效用的口罩，台灣醫療整備官羅一鈞就曾表示，賣給民眾的口罩，都是國家徵收的合格口罩，不用過度擔心，也不需測試。（編輯：張嘉哲）
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