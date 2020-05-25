為何捷克對台超友善？知情人抖出「關鍵真相」：實在清楚

▲台北市長柯文哲與布拉格市長茲德涅克·賀吉普締結姐妹市。（圖／台北市政府提供）

自中國爆發疫情的 2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情持續在各國蔓延，日前捷克首都布拉格市市長茲德涅克・賀吉普（ Zdeněk Hřib ）透過臉書發文，感謝台灣幫助捷克。而近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何捷克對台超友善？」沒想到就有知情人點出「關鍵真相」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何捷克這麼友台，有八卦嗎？」的文章表示，「捷克共和國，通稱捷克，是一個位在於中歐的內陸國家，但在歷史上也被分類成西歐或者東歐的國家。捷克是一個歐洲的小國家，人口 1065 萬人，過去和台灣沒有特別的歷史淵源（不像荷蘭、日本、西班牙），但近年來冒著被打壓風險，做出不少讓中共氣到跳腳的友台決定和言論，到底是為什麼呢？」，此篇文章一出，立刻引起網友們熱烈討論，甚至更有知情的網友點出原因，留言區蓋起高樓。網友們認為「捷克在共產時期被打壓過」，「這些當權者很多在共產時期被打壓過，所以很清楚共產黨的可怕」、「了解共產黨的邪惡本質」、「討厭共產黨」、「反共啊，喚起社會記憶，還不到 30 年的事情」、「被共產黨侵略過」。實際上，在第二次世界大戰期間，捷克其前身為捷克斯洛伐克，國內部分地區曾被納粹德國占領， 1960 年，捷克斯洛伐克改名為捷克斯洛伐克社會主義共和國。在 1989 年發生的絲絨革命後，又更名為捷克和斯洛伐克聯邦共和國。 1992 年，捷克和斯洛伐克聯邦共和國解體，並於 1993 年 1 月 1 日起成為捷克共和國及斯洛伐克共和國兩個獨立的國家。（編輯：王柏文）