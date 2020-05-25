三千元振興券領超爽的？眾驚見「亮點」臉綠：馬英九贏了

▲不少網友認為消費券優於振興券。（圖／翻攝PTT）

因應新冠肺炎衝擊台灣經濟，我國政府不僅推出紓困方案，也擬定發放振興券，據了解，目前振興券規劃進度，擬規劃每人支付一千元換取三千元振興券，相當於打 33 折，也就是每人可以領到政府加碼發放的 2 千元。對此，就有網友討論「領三千元振興券是不是超爽的？」貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「今天聽說振興券的方向是要用一千元去換三千元！直接現賺兩千的啦！對於那種剛好要出去玩的人直接獲得兩千元的旅費呢！領這三千元的振興券是不是超爽的？」貼文一出，網友紛紛回應「馬英九贏了啊，3600 直接發，完勝兩千」、「為何不直接發兩千，是要多擾民」、「為了領那兩千，還要去排隊」、「真好的政策，這樣子，人民就不會把 1000 元存起來了，傻眼」、「為什麼不直接 2000 的理由是？」、「就是變相消費券啊不是嗎..」、「還要先付 1000 笑死，不會直接發兩千就好？」、「完全看出不想走馬英九後路才這樣弄」。不過，也有網友認為「假設要買三千元的東西，等於是花一千元買到啊，不也是促進消費嗎？」、「我個人覺的蠻佛的啊，七月上路的話剛好要出去玩，可以多兩千元旅費倒是真的」、「還是要看面額多大吧，如果五百一百都有，覺得還可以」。（編輯：張嘉哲）