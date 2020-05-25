淡水老街為何沒落？遊客曝「致命缺陷」：去一次就快哭了

▲網友分享逛淡水老街遇到的景象。（圖／翻攝 PTT）

台灣有不少老街文化，不僅吸引國外旅客來台遊玩時必逛，國人也會在週末出門散心時，選擇到老街晃晃，其中新北市淡水老街以其多樣名產以及夕陽美景最為有名。近日，就有網友討論「淡水老街是不是快不行了？」貼文引發廣大迴響。原 PO 在 PTT 貼文指出「是這樣的，最近加班好悶，想來淡水看海，沒想到老街有店家掛上布條表示快撐不下去」只見布條上寫著「讓我們繼續生存！員工不失業，幫忙出清，全館六折」這讓原 PO 驚訝表示，老街是不是真的快不行了？貼文一出，網友紛紛回應「說真的淡水老街除了夕陽，根本沒啥好去的」、「東西賣太貴了，除了看夕陽真的不想去」、「淡水老街不行，那大概全部的老街都滅光了」、「人潮還是有，但消費力應該大降低」、「上次買個章魚燒 100 元，去一次就快哭出來了」、「吃的不知道在貴什麼意思的」、「有啦，週末人潮還是不少，但很多都去看美景而已，不會買名產啥的」。另外，也有網友點出關鍵「賣的東西就這幾樣，花枝燒、炸魷魚、海鮮、魚酥、鐵蛋、阿給、霜淇淋，根本沒什麼新創料理小吃，其他地方也買的到，要不是那邊環境景色不錯，我看整條街老早就要收起來了，台灣所有夜市老街也都是這樣，完全沒有任何創新。」（編輯：張嘉哲）