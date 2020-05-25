台灣火速切割香港？網搜尋「一關鍵字」震驚：變的好可笑

▲網友搜尋去年 PTT 有關香港的熱門文，高達228篇。（圖／翻攝 PTT）

中國中央政府日前公布全國人大會議議程，並將訂定「港版國安法」納入其中，消息釋出後，當日午夜香港地區 google 「移民」、「台灣」次數都暴增數倍，顯見香港人民的焦慮，但有不少民眾則認為「關台灣什麼事？」對此，就有網友在 PTT 搜尋「香港」結果相當驚人，貼文引發熱議。原 PO 貼文指出，的確今年的香港跟台灣一點關係都沒有，去年才有， 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 1 月 11 日搜尋「香港 + 爆文」差不多 228 篇而已，話題熱度最高的時候的時候一天有 10 篇以上，但今年就沒了，你懂的，時空背景都不同了。貼文一出，網友紛紛回應「尷尬，台灣選舉完直接沒人理香港」、「去年說不要介入的都被打成中共同路人，現在說不要介入的.....」、「風向真的差超多，那時候喊今日香港，明日台灣的人，現在又喊不關台灣的事，實在變的最可笑」、「應該是因為這扯到台灣吧，如果沒扯到台灣還是會有人聲援啊」、「主要是移民問題讓人反感，不關台灣的事突然被扯進」。事實上，去年反送中在台灣掀起話題時，不少人紛紛支持香港爭取民主，但近期因為「港版國安法」衍生香港人移民台灣問題，不少網友認為「我可以支持你捍衛、爭取民主，但不要把台灣拖下水」、「我支持你爭取民主，但我沒要香港人移民啊！這才是重點」。（編輯：張嘉哲）