贈女友賓士車！分手後男怒提告　「一張便條紙」讓他勝訴

▲嚴男與孟女分手時簽訂的分手協議書，提到賓士車歸孟女所有。（圖／翻攝荔直播）

▲簽完分手協議後，孟女疑似不堪其擾，寫下一張同意過戶的便條紙，這也成為左右判決的證據。（圖／翻攝荔直播）

情侶交往期間，難免都想把最好的給對方，有時會砸大錢買禮物相贈，但若不幸分手可就不妙了。中國大陸一名男子就因為交往期間曾買一輛賓士車，並登記在女友名下，但他分手後相當後悔而提告，法官則因為一項關鍵證據，判男子勝訴。綜合陸媒報導，中國大陸江蘇省南京市的嚴姓男子與孟姓女子同在一間市場做生意，過去各自有離婚經驗的兩人日久生情，2019年5月，嚴男與孟女交往1個月，嚴男砸人民幣30萬元（約台幣126萬元）買了一輛賓士轎車，登記在孟女名下。然而兩人交往期間，漸漸有衝突與爭執，2019年11月，雙方簽訂分手協議書，內容提及賓士車歸孟女所有。不過事後嚴男越想越氣，便偷偷把車開回自家。孟女遂提告嚴男應歸還賓士車，嚴男也反告孟女應把車歸還給他。嚴男表示，當初是因打算結婚才買賓士車，兩人都能開，現在分手了，對方應該歸還車輛。近日溧水區法院做出一審判決，孟女應將賓士車歸還給嚴男，原因是兩人在簽訂分手協議書後，孟女又手寫一張便條，同意將賓士車過戶給嚴男。原來嚴男在簽訂分手協議後，經常找孟女討論能否歸還車輛，孟女雖稱這張便條是受百般騷擾後不得已之舉，但是法官認定已有同意過戶的意思表示。法官表示，一般而言，戀愛期間贈與的禮物，即便分手也不能討回，但是若禮物價值高昂，且是以結婚為目的贈送，若最後雙方未能結婚，收受禮物者應將禮物歸還對方。（編輯：林奐妤）