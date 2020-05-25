全糖vs無糖珍奶怎麼點？兩派網友戰翻曝「關鍵」：才好喝

▲珍珠奶茶。（圖／記者陳人豪攝，2020.01.22）

珍珠奶茶是台灣國民飲品， Q 彈香甜、圓滾滾的「珍珠」，更是一杯珍奶好喝的重點，而近日就有網友在網路上表示疑惑，「全糖 vs 無糖珍奶到底該怎麼點？」沒想到引起兩派網友論戰，更點破「 1 關鍵」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「珍奶點無糖很奇怪嗎？」的文章表示，「最近瘋狂愛上珍奶，每天都忍不住喝一杯，不過因為平常很少吃甜食，幾乎都喝無糖，最多只能接受三分糖，朋友每次看到我點無糖，都開玩笑說我是『邪魔歪道』，還說沒有人喝珍奶會點無糖，蠻好奇真的有人能每天喝全糖珍奶嗎？」，此篇文章一出，立刻引起兩派網友們熱烈討論，甚至更有愛喝珍奶的網友點出關鍵，留言區蓋起高樓。有網友覺得「全糖才好喝」，「無糖很奇怪，因為奶茶無糖會很噁，吸到嘴裡會有兩種味道」、「覺得點無糖為啥不乾脆喝水就好」、「無糖超噁」、「我覺得奶茶無糖很像水」、「無糖還喝珍奶幹嘛」，也有網友認為「無糖才不錯」，「我什麼都點無糖」、「我也都點無糖啊，也這樣喝很多年了，覺得無糖剛剛好」、「珍奶一定點無糖啊，無糖還是很甜」、「無糖才好喝」。不過綜合網友意見，珍奶該不該加糖其實全看「珍珠」，「珍珠就有甜度了，無糖剛剛好」、「珍珠就有甜了，有些用黑糖又更甜」、「珍珠很甜了」、「珍珠有甜可以」。（編輯：王柏文）