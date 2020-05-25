愛貓不見媽心急如焚　小屁喵「默默滑出」：妳找我？

▲網友Jolene開了一間貓咪咖啡廳，飼養了四隻黑色與白色的貓咪，其中最小的黑白貓「鐵牛（又叫可麗露）」是一隻大難不死的小貓（圖／網友Jolene Yang授權提供）

▲日前Jolene開店時，足足花了兩個多小時尋找鐵牛，才在冰箱下看到牠默默探頭（圖／網友Jolene Yang授權提供）

▲鐵牛：馬麻妳找偶？（圖／網友Jolene Yang授權提供）

▲「出頭」很多的牠喜歡充當「修冰箱的鐵牛師」（圖／網友Jolene Yang授權提供）

▲還會幫忙孵雞蛋，只是曾經打破18顆雞蛋、6個盤子以及踩爛2袋生菜，讓馬麻只好罰牠少吃一頓飯！（圖／網友Jolene Yang授權提供）

可以不要這樣嚇人好嗎？網友Jolene Yang日前準備開店上班時，突然找不到小店貓「鐵牛」讓她心急如焚，從樓上找到樓下、瘋狂找了兩個多小時，小屁貓才從冰箱底下慢慢滑出來，一臉探頭表示：「妳找我嗎？」日前Jolene Yang一早到南港軟體園區經營的貓咪咖啡廳準備開店時，發現平時會主動迎接的黑白貓「鐵牛」竟然沒有一如往常地出現，由於牠才3個月大擔心牠發生什麼事，Jolene焦急地尋找，從樓上找到樓下，拿出牠最愛的兔子娃娃牠也無聲無息，花了兩個多小時都找不到貓影，正當她一踏進廚房打開電燈時，看見牠從冰箱底下滑出來，露出一顆「小貓頭」默默地看著她，讓她好氣又好笑，只好抓起來「抱緊處理」！Jolene會這麼疼鐵牛不是沒有原因，鐵牛的媽媽在臨盆時過馬路被車撞飛，當場肚子破了大洞，被一對好心情侶發現時母貓與肚裡的四個胎兒已經沒有呼吸，只剩下小鐵牛還有微弱的心跳，他們立即將鐵牛送到獸醫院但是被拒收，只好求助附近的寵物店，幸好熱心的店員立刻拿出吹風機幫助牠保溫，後來也有喝奶才順利活下來。Jolene輾轉得知鐵牛的故事後表示願意認養牠，只是沒想到這隻小屁貓成為店貓後「出頭」真的很多，除了跟馬麻玩「躲貓貓」，還很喜歡「孵雞蛋」，而且食量超好的牠總是把其他貓哥貓姊的飯碗「洗乾淨」，但是最愛把電鍋當「減肥避震器」，站在電鍋上面「抖動小肉肉」，儼然就是一隻「諧星貓」！Jolene把尋找鐵牛的經過分享在貓咪也瘋狂社團後，立刻引起許多網友笑噴表示：「牠在修理冰箱啦」、「喵：人家睡正熟，找偶幹嘛？」、「哈囉～挖底加啦」、「以為是水電工」、「下次先開一個罐頭，不用喊就自動到位了」、「乳牛貓真的都很皮」、「就這樣默默看著你，等你發現牠」、「養胖就塞不進去了沒有問題」、「牠想跟你玩躲貓貓」、「看到大家都有同樣的遭遇我就放心了」、「貓咪真的很欠揍」（編輯：陳珮瑜）