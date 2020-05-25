烏拉圭人來台20年初嚐恐怖台菜　「大腸麵線」淚喊像鼻涕

台灣美食揚名海外，不少觀光客慕名而來。居住在台灣二十多年的烏拉圭漂亮媽咪「Patty Santoro 派蒂·三多羅」，儘管在台灣居住許久，仍有許多不敢嘗試的台灣料理。在同為YouTuber的女兒「金魚腦」鼓勵之下，她決定挑戰自我，初嚐號稱「恐怖台菜」等五道料理！派蒂媽咪的反應讓網友紛紛直呼「超可愛」。
第一道「皮蛋」先是讓派蒂媽咪看傻眼，以為皮蛋是「壞掉的蛋」，初嚐後認為味道還可以接受，因為醬料壓低了皮蛋奇怪的味道。但當女兒詢問還會再吃第二次嗎？派蒂媽咪則是直爽的回應「NO」。接著嚐試第二道「鴨血」，讓派蒂媽咪臉部超猙獰，直說像是「鹹的布丁」。她認為並不是味道不好吃，而是自己不習慣這種味道。第三道恐怖台菜，不僅讓外國人聞之色變，連有些台灣人都無法接受的「滷臭豆腐」，相較於炸臭豆腐「臭味更升級」，派蒂媽咪嚐一小口後便吐了出來，崩潰喊「非常抱歉，可是這個味道很像馬桶的味道」。
第四道台灣美食是許多台灣人喜愛的「大腸麵線」，連女兒金魚腦都沒有嚐試過。派蒂媽咪坦言動物的內臟讓她無法接受，再加上大腸麵線勾芡「黏糊糊」的感覺，讓她崩潰淚喊：「好像鼻涕」！經過百般心理建設之後，嚐了一小口發現並沒有想像中難吃。最後一道台灣美食則是「雞心」，同為動物內臟器官系列，派蒂媽咪嚐試一顆雞心後，表示「味道就像是烤肉，沒有難吃」，但有可能是放得太久或者是料理上有些疏失，讓雞心吃起來有點過硬，讓派蒂直說「像是在咬一個橡皮擦」。
派蒂媽咪可愛的試吃反應，讓許多台灣網友直喊「超可愛」，也有大腸麵線愛好者留言表示「大腸麵線再多都吃得下去」、「想幫忙吃大腸麵線，超愛」。影片受到不少網友迴響：「媽媽太可愛了啦！！！臭豆腐那氣味我真的無法接受」、「在台灣這麼久都沒吃過真的很可惜，要感謝女兒」（影音編輯：謝美伶）