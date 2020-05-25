發票開獎了！男對完自己也嚇到　網一看愣：活20年沒遇過

▲網友分享自己對發票中了六張！（圖／翻攝 PTT）

▲109 年 3 - 4 月期統一發票中獎號碼。（圖／NOWnews）

兩個月開獎一次的統一發票今（ 25 ）日中獎號碼出爐，許多小資族、上班族最愛對發票，只要中一張兩百元就會覺得是小確幸。而就有網友分享，在發票中獎號碼出爐之後，馬上看手機 APP 的雲端發票，結果自己也嚇到，貼文引發熱議。原 PO 在 PTT 貼文指出「今天統一發票中獎號碼出爐了，隨手打開雲端發票 APP 中了六張，而且全部都是在超商買東西的發票，請問我現在要注意些什麼？」只見手機截圖畫面，原 PO 中了五張兩百元的發票還有一張一千元的，總共是兩千元，不無小補。貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，真的天選之人」、「活 20 年沒看過有人一期中六張的」、「注意你今年的運氣都用完了」、「一次中六張真的太誇張」、「請問樓主的發票是五千張嗎？是要怎中六張啊」、「都給你中就好 = = 傻眼」、「好誇張...一次中六張」、「中一個 200 就已經算好運，你還中那麼多」、「天選之人，這陣子的好運全用光了」。而發票號碼開出之後，統一超商也表示，這期有三位消費者獲得千萬大獎，一人在新竹縣新豐鄉的明大門市購買 81 元的義大利麵及茶飲；一人在新北市泰山區滿泰門市購買 15 元茶飲；一人則在台北市文山區新萬隆門市購買 35 元零食，到過這些地方的民眾，趕緊拿起發票對看看財神是否找上你哦！（編輯：張嘉哲）