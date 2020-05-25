害怕確診都戴口罩！台灣「驚人轉變」曝光　眾推爆：太神

新冠肺炎疫情持續延燒，我國政府為了防疫推出多面向政策，其中「口罩實名制」更是讓民眾不用擔心沒有口罩戴。而近日就有網友討論「是不是大家開始戴口罩之後，發現感冒的人也變得少很多？」貼文引發廣大迴響。
原 PO 在 PTT 貼文指出「今天是憂鬱的星期一，我忽然想到，好像自從新冠肺炎大家有戴口罩的習慣後，似乎也比較少看到或者聽到身邊的人得到感冒，所以是不是大家戴了口罩後，其實也避免了感冒飛沫傳染的途徑，有這方面八卦嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「連帶腸病毒也是啊，家裡有小孩有感」、「小兒科以往都排人龍，現在不用等」、「是真的差超多！我妹超會感冒，兩個多月變天也沒事」、「不是說今年感冒流感，腸病毒都大幅減少」、「流感數字大幅下降了啊，口罩真的超重要」、「早就耳聞了啦，戴口罩戴到流感都沒啥病例」。
而先前也有第一線看診的醫師，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學在臉書發文表示「看兒童急診 10 多年，今年從 3 月到 4 月底，完全沒有診斷任何一個腸病毒或流感病例，是過去十年兒童急診也沒發生過的」顯見戴口罩、勤洗手不只阻擋了新冠病毒的蔓延，也阻斷腸病毒、流感等傳染性極高的疾病。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。