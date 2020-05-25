月薪沒40K很難生活？男一攤「開銷明細」　網秒找出問題

▲一名網友分享自己的生活開銷，而引起討論。（圖／翻攝 Dcard ）

擁有高薪的工作相信是不少人所期望的，但台灣仍有不少小資族，透過儲蓄、省錢等方式來存錢。不過，就有網友指出，自己的月薪不到四萬元，認為相當非常難生活，而後更揭露自己的生活開銷，而引起許多人討論。先前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示自己每個月基本上都必須固定支出房租 5250 元、保險 3434 元 、 孝親5000 元，一個月就必須固定花費 13684 元。不過，原 PO 透露，今年一月過年，加上母親生日和汽車險等，平均每個月花費了 3.5 萬，若扣掉固定支出的 13684，每個月都額外花費 2.1 萬左右。除此之外，近期還都會突然有生活用品壞掉，包括飲水機、電腦等等。這樣的開銷支出，就讓他崩潰直呼「覺得沒有四萬很難生活，尤其是突然有東西壞掉，又或是長輩生日過年等等，如果遇到朋友結婚還要再另外包一筆...」。貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人一看也幫原 PO 找出問題，直言「依照你個人開銷………我覺得你要5萬啊！！！不只4萬～～～～1萬要存起來當預備金。」、「你扣掉必要花費後一個月還花 21k ？那代表你生活品質不錯欸… 自然就花錢了啊」、「為什麼保險要買這麼多…」、「」不過，亦有同樣狀況的網友分享看法，直言「真的沒有4萬很難活，尤其在台北，如果在外租屋更燒錢 每月固定花費就是那樣，還有孝親費這件事真的很苦惱⋯不是每個父母都可以坐下來討論是否要給孝親的」。（編輯：陳雅雲）