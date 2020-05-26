獲年薪百萬工作！男21天後「一理由」秒離職　女友氣瘋了

▲一名女網友指出，自己的男友放棄了百萬年薪的工作。（圖／翻攝 Dcard ）

擁有高薪的工作，相信是不少人相當羨慕的！不過，就有一名女網友指稱，自己的男友先前拿到了一份年薪百萬的工作，然而卻在工作 21 天後提出辭呈，讓她十分傻眼。先前有一名女網友於《 Dcard 》上發文，表示自己有一名男友剛過 25 歲生日，去年在研究所畢業後就去當兵，今年退伍後不久，馬上就前往台積電工作，但女網友坦言「結果進去工作三個禮拜不到，跟我說他想離職」。原 PO 當下聽完男友想法，馬上回應「如果真的想離職，要馬就今天去跟你主管說你想離職，要馬就好好幹，至少等試用期三個月之後再說」。但想不到，隔幾天男友就真的提離職了！這樣的結果，讓原 PO 坦言受到很大的打擊，她認為男友太過於草莓，抗壓力非常不足，「有點不知道這樣子的他，以後有沒有辦法跟我一起走的長遠甚至是共組家庭」。事後，男友也解釋因為工作的生活和內容都不是他所想要的，且每天工時長，讓他壓力很大！聽聞原因後，原 PO 仍舊直言「我只聯想到他的抗壓力真是低...我知道每個人對生活品質的要求真的有所不同，但是看到他這些言論，我只覺得他真的是公子哥，沒有經過社會歷練，一遇到壓力就想逃避...」。貼文一曝光後，就引起許多網友討論，但不少人反而提出不同看法，「妳根本無法體會極端勞心工作的瘋狂壓力跟進度」、「我知道你很擔心他，也許你覺得他是草莓，但是台積電工程師不是人人都可以賣肝」、「我男友真的在台積電做到很爆肝，說實話真的非常非常辛苦！如果他覺得這不是他想過的生活，他當然可以選擇即時停損，不過重點是他辭職的後續作為」、「只能說，進去過台積電才知道裡面的的壓力有多大，外面的人大概無法想像台積的工時和裡面的節奏」。對於大批網友的建議，原 PO 也更新內文，坦言自己沒有了解男友的工作內容，又將個人價值觀強加在對方身上，「真的獲益良多，我會學習改進！為了讓我以後可以繼續警惕，所以文章不會刪除，也許人生每個階段來看，我都會有新的見解」。（編輯：陳雅雲）