用1千買3千振興券整個賺到？眾揭「真相」：難怪會被罵爆

因應新冠肺炎衝擊台灣經濟，振興券預計近期要拍板，傳出將採每人只要付 1000 元就能拿 3000 元振興券，另外針對中低收入戶則有其他方案，不過，消息一出，就有不少民眾抱怨「還要先花錢才能拿？」對此，就有網友討論「政府振興券根本出發點全錯」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「最近振興券吵翻天，有些人極力護航政府是對的，但沒人想過這個政策是幫企業，關一般民眾什麼事情？這是人民要先拿一千元出來幫你做政策執行，你直接國庫補助企業不就好了嗎？」
「你花錢幫企業賺錢，等於你也賺錢，這句更黑人問號，你公司就算多了 50％ 盈利，跟你勞工也一點關係都沒有，老闆的邏輯少賺五十萬叫做虧五十萬，多 50% 營利只是剛好打平啦，沒有加薪也沒有發獎金，這就是現況啊，所以我們幹嘛拿一千元出來幫政府執行政策？」
貼文一出，網友紛紛回應「就直接設定門檻給企業去申請補助就好了，越搞越麻煩」、「紓困振興真的弄的很亂...覺得振興券根本沒必要，感覺消費券 2.0 」、「所以發這券金流流動還是在政府上阿，還是跟直接發一樣啊，不懂欸」、「民眾花錢幫政府執行政策，難怪會被罵爆」、「我是覺得不會到爛啦，但是跟馬英九有啥差別？」、「重點不是花錢享有折扣兩千的問題，是這政策根本邏輯不通，民眾為何要先拿一千出來？」
而對於網友的疑問「為何不直接發兩千元振興券？」行政院副院長陳其邁日前就表示，主要是希望把錢變大，消費金額也變大，以好領、好用、好刺激三原則，配合不同通路，增加更多民間消費，若民眾有一千元本來就要拿去消費，振興券等於讓一千元變三千元，這樣消費金額才會增加，不會有替代消費問題。（編輯：張嘉哲）
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