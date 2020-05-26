浪貓進庭院避雨　沒多久紙箱被塞爆驚：「石頭」會動？

▲粉專「漢堡。Hamburg」經常分享象龜「漢堡」、「大堡」、「小堡」的生活日常，其中老大漢堡（左）最喜歡在院子裡閒晃曬太陽（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

▲日前一隻浪橘「喵喵」闖入龜龜們的家，牠發現角落的紙箱立刻鑽進去折手手（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

▲沒想到漢堡吃完飯後，也來搶紙箱！（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

▲喵喵：為什麼石頭會動？！（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

▲喵喵經常傻眼地看著這些會動的大石頭「吃菜」（圖／粉專漢堡。Hamburg授權提供）

天兒啊，這是什麼情況？一隻橘貓浪浪最近闖進一戶民宅家的庭院，好心的屋主招待牠罐罐後，牠發現院子裡有紙箱便立刻進去窩好窩滿，誰知道沒多久紙箱被搶走還被塞爆，讓牠驚覺：「久桃（石頭）怎麼會動！」粉專「漢堡。Hamburg」經常分享三隻亞達伯拉象龜的生活日常，其中最大隻的「漢堡」已接手養了7年，目前16歲、重達80多公斤，另外還有兩隻分別是7歲和6歲的「大堡」、「小堡」，三隻象龜平常就很喜歡在院子「搶糧搶房」，只是漢堡經常會待在院子「曬日光浴」，不動時看起來就像一顆大石頭。四月初開始象龜的家迎來一隻橘貓浪浪「喵喵」，常常從圍牆爬進龜龜們的庭院當後花園閒逛吃好料，只是某一天喵喵發現角落有一紙箱馬上鑽進去，覺得裡面很舒適就折手手窩著休息，這時象龜老大漢堡原本在前方吃青菜，吃飽後決定要窩紙箱便「直搗龍穴」，讓橘貓相當傻眼，大驚：「久桃（石頭）怎麼會動啦？」，而喵喵原本就容易緊張，加上突然發現平常看到的「大石頭」竟然會動，嚇得趕緊躲到一旁觀察這個龐然大物究竟是什麼東西！漢堡的主人表示，由於住家附近是農田與樹林，經常有浪貓經過，喵喵原本就有出沒的地方，偶爾早上或傍晚才會來院子裡吃東西，出沒時間不固定，總是玩一下就會離開，加上牠完全不親人，也礙於先生對貓毛過敏無法收編，但是只要牠來就會餵，而看著漢堡與喵喵的互動很有趣，所以分享在網路上，也表示後來漢堡就把紙箱擠爆了，不少網友笑說：「熟了以後會不會喵喵就有烏龜坐騎了？」、「都不曉得原來龜龜也喜歡紙箱」、「真的是傻眼貓咪欸」、「原來烏龜跟貓咪都一樣，特別喜歡擠爆紙箱」（編輯：陳珮瑜）