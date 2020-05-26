1千現金換3千振興券被罵爆！台人預言「一事」：絕對發生

因應新冠肺炎衝擊台灣經濟，振興券預計近期要拍板，傳出將採每人只要付 1000 元就能拿 3000 元振興券，不過，消息一出，就有不少民眾抱怨「還要先花錢才能拿？」對此，就有網友討論「大家心裡真的覺得這政策不好嗎？」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「最近振興券的事情吵很兇，一堆人說幹嘛先拿一千元出來買，為何不直接發兩千振興券就好，多此一舉，但政府為了刺激消費，才會要求大家可以拿一千出來消費，政府反饋你兩千，很難懂嗎？」
「也就是說，以消費券來說，等於是政府撒幣，但金流還是在政府手上，而鼓勵民眾消費，花一千元買三千，等於政府補助妳兩千，剩下一千就達到刺激消費功效，對於有要花一千元的人根本沒差，還直接現賺兩千啊，現在罵這麼兇，到時候上路絕對排隊領爆，台灣人就是這樣，什麼都要嫌，然後嫌完領爆、買爆」。
貼文一出，網友紛紛回應「有感 +1 台灣人真的很愛嫌，口罩什麼的也是」、「到時候坐等排隊排爆的新聞，罵越兇排越大」、「現在就是要去凹不用一千元啊，但沒這一千元跟消費券有何差別，支持現金換購才有金流啊」、「很多人不了解就開始嗆啊...事實就是這一千元就是刺激消費的重點啊」、「相信我，罵越兇的領越大」、「我預言上路後絕對購買人潮排歪，一千換三千誰不要，現在狂罵到時候就不要領」。（編輯：張嘉哲）
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