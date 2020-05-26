BMW不念「BMW」！原廠「2秒影片」正確發音：原來如此

德國知名車廠 BMW 創立超過百年，許多人以為 BMW 的唸法正如字面上的英文發音，不過近日 BMW 原廠卻在臉書發布一隻以「如何發音 BMW 」的 2 秒短片，才讓許多來自非德語系國家的網友震驚，原來「BMW」的正確德語發音與日常耳聞的英語發音有所不同。
BMW 為知名德國車廠，然而在各地的唸法都不同，除了正式中文譯名「寶馬」以外，台灣人最常使用的唸法就是「 BMW 」的英文發音。不過實際上，BMW 身為德國品牌，若以正確的德語發音，「 BMW 」的「 W 」應發音為「 V 」 ，因此正確念法應該是「 BMV 」。
此外， BMW 也以短片展示，包括法語、中文、土耳其語、西班牙語、義大利語、荷蘭語等多國語言的「 BMW 正確念法」，讓各國網友瞭解原來 BMW 在各國都有不同的發音方式，引發熱議。
BMW 為 1916 年在巴伐利亞所設立，並在 1922 年經過合併後，成為如今我們熟悉的巴伐利亞發動機製造公司（ Bayerische Motoren Werke AG，BMW ），初期主要製造航空發動機，曾在二戰期間設計用於 Me 262 等噴射機始祖的「 BMW 003 」噴射引擎。有趣的是如今在汽車市場叱詫風雲的 BMW ，當初涉足汽車領域，僅是因為戰間期德國被禁止發展航空產業，而被迫「另尋出路」的結果。（編輯：陳煜）