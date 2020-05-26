立志「逃離台灣」赴歐留學！男曝4年後心境變化：想念了

▲男大生分享留學歐洲後的心境變化。（圖／翻攝Dcard）

「有人天生跟我一樣一開始不喜歡台灣，但是出國念書移民後才發現台灣的好嗎？」一名留學義大利的男大生吐露自己從小到大的心路歷程，並高中曾立志「逃離鬼島」，沒想到出國4年後，才逐漸發覺「台灣的美好」。一位前往義大利波隆那大學留學的男大生在「Dcard」發文訴說心聲，「以前也很怕台灣，怕台灣在國際上的孤立、景氣低迷和低薪、慣老闆和超高工時」更在高中時被課程與考試壓得喘不過氣，隨即立志「總有一天一定要逃離這個鬼島」，並在高中畢業後就前往歐洲留學。而到了歐洲後，原 PO 也遇到來自不同國度的朋友，每個人都有不同的特質，也盡力分享屬於自己國家的特點，這也讓它逐漸回想起台灣的美好人事物，「台灣並不是所有事情都那麼糟糕」，只是自己長久以來都是以同一個角度來觀察。隨後他也開始嘗試與這些來自世界各地的朋友分享台灣美食、文化、風景，也嘗試去解釋台灣的科技實力、國際情勢，更讓這些異國朋友讚賞：「原來一個在地圖上不太容易找到的東亞熱帶島國那麼厲害啊！」除了這些經歷外，原 PO 也在歐洲的課程中發現，台灣基礎教育的硬實力，讓它能夠悠閒的應對考卷上的課題，也取得不錯成績。而在義大利生活後他也逐漸發覺「原來歐洲不是想像中的烏托邦」，只是在台灣的時候，歐洲的真實樣貌就像霧裡看花，不知道到底是玫瑰還是仙人掌。而雖然台灣仍有不少缺點，但度過了留學的這四年後，才更體會到台灣的好。最後他感性地說，「台灣，是我出生長大的地方，是賦予我作為一個自由人的地方，是讓我不受到戰亂飢餓疾病的地方，這些是永遠不會改變的」並分享一位北義同學告訴他的話，「你要趁你國家還有救的時候快回去，不然變得跟我們義大利一樣的時候就來不及了」。留學生的心路歷程立刻引起共鳴，許多網友紛紛回應「小時候總急著想出走，長大後只想回家」、「台灣太安全，被偷好多次之後才會改在台灣的習慣」「很多出去國外的人，就回來鼓吹台灣爛國外好，真的很納悶」、「出國之後，真的發現台灣的文化真的很棒」。（編輯：潘毅）