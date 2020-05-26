振興券跟消費券真有不同？網秒戳真相戰翻：蘇貞昌沒想到

因應新冠肺炎疫情衝擊台灣經濟，我國政府不但推出紓困方案，也將推出振興券之政策，目前擬定未來民眾將用 1000 元可換購 3000 元的振興券。對此，就有網友將「當年馬英九政府發放的消費券及將推出的振興券做比較」貼文引發熱議。
原 PO 在 PTT 貼文指出「過去馬英九政府為了振興經濟，發放 3600 元消費券，但當時民進黨主席蔡英文批評這是煙火式的政策，如今民進黨為了避免步上他們認為失敗的消費券政策，不斷想出各種形式來包裝，像之前的酷碰券到現在振興券，就是盡可能做出區別」。
「民眾花錢去買振興券能刺激消費，就像陳其邁說的，把你的錢變大，而龔明鑫也指出當年消費券沒有達到預期效果，所以民進黨政府現在是認為，不用先消費就能使用的消費券，沒辦法達到振興經濟的預期效果；而要先消費才能換取的振興券，有辦法達到振興經濟的預期效果，那蘇貞昌都擔心民眾把錢存起來不花，卻沒想過民眾不先拿錢出來兌換？還是覺得大家都很有錢，都有辦法隨意消費一千」。
貼文一出，網友各持不同意見表示「推這篇，如果我就不領也沒達到刺激消費的效果」、「我只覺得過了這麼多年，政府還能推出一個讓人想到消費券的政策，真的在鬧」、「發錢給你也要酸，真的刁民」、「再怎麼想也跳不開本質，至於那 1000 元門檻會增加額外消費倒是有可能」、「撇開多那一千的支出，其他就是消費券 2.0 而已」、「刁民就是發錢也罵不發也罵，想辦法讓你消費也罵。」（編輯：張嘉哲）
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