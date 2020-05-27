月薪十萬很難生活？男曝「台灣最大問題」：超有壓力啊

▲網友認為，台灣現今最大問題就在於「房價」。（圖／翻攝 Dcard ）

擁有高薪的工作，是不少人夢寐以求的。不過，就有網友指出在台灣現今的社會，就算月薪 10 萬也很難生活，更點出問題所在，而引起許多人討論。先前有一名網友於《 Dcard 》上發文，表示看到之前有網友認為月薪四萬元就很難生活了，但他認坦言「月薪十萬也很難生活」。原 PO 指出，台灣目前最大的問題就在於「房價」，他認為台灣現在男女問題、教育、生育率、貧富差距等等現象，都能歸根於「房價」。首先，他解釋男生買房後就有巨大優勢，許多男性不願被當 ATM ，「這是男女互相叫罵的點之一，因為現在不應該也不適合要求女生跟自己爸媽住，買房子成為重要選項之一，但是房價很貴」再來，針對教育，他指出「花大量的錢在買房，生了小孩，教育金費卻不足，都花在買房上了」；且沒有房子怎麼敢生小孩？這也導致台灣生育率逐年下降的問題。另外，社會貧富差距，也是始於炒房，「租屋開始賺窮人的錢，故意囤房等等，增加貧富差距」。這樣的現象，原 PO 就感嘆「不要說一般人，透過努力和高智商能夠達到的最高成就，醫生，成績要在百分之一以上才能考上的科系、不需要靠爸媽和運氣、年薪突破兩百萬以上，要買房還是有壓力」。貼文一曝光後，也引來許多網友回應，「認同！」、「我反而覺得房子沒有特別必要，目前房價都太誇張，反而不是夢想而是負擔」、「看是買什麼房，兩三千萬的基本上壓力不大，如果堅持買台北蛋黃區就真的滿辛苦，生活品質會被拖累，除非另一半可以分攤」。（編輯：陳雅雲）