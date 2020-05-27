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準到心坎！吃第一口麵時習慣怎麼吃？測「別人眼中的你」

編輯中心/綜合報導-2020-05-27 09:52:40
▲準到心坎！吃第一口麵時習慣怎麼吃？測「別人眼中的你」。（示意圖／取自pixabay）
人類是非常複雜的動物，有時連自己都不一定瞭解自己，究竟你的真實性格是如何？別人眼中的你又是什麼模樣呢？根據 Look Pretty 報導，其實從你吃麵的習慣也能看出別人是怎麼看你的。吃第一口麵時會怎麼吃呢？「直接夾起來吃」、「把麵放到湯匙上吃」還是「把麵捲一捲再吃」呢？答案將測出「別人眼中的你」與「真實自我」。

結果分析

#把麵直接夾起來吃

大家眼中的你：愛笑、重感情、對外人態度較冷酷，很專情！也很容易太感情用事，別人對自己好會一直記得，並找機會回報對方，反過來別人惹到你、對你不好，你也會記著，有一天會加倍奉還！

真實的你：自尊心很強，別人無法輕易走進你心裡，但一走進去就會非常上心且在意。你總是替他人著想，並改變自己去迎合對方。惹你不開心時，只要不踩到底線，你都可以很容易忘掉不記仇。

#把麵放到湯匙上吃

大家眼中的你：聰明、可靠、負責任，大家覺得你很適合當領導者，外冷內熱，比較慢熟，所以容易給人有距離感。你不開心時總是會逞強，大家都看得出來只是不願說破。

真實的你：總表現得很堅強、強勢，其實內心十分脆弱，只是很愛逞強而已。能真正了解你的人不多，所以知己朋友也少。你有點懶，喜歡用聰明的方法做事，爭取休息時間。

#把麵捲一捲再吃

大家眼中的你：樂觀積極，總是很勇敢的面對迎面而來的困境，是個值得信賴的人，對朋友也很有義氣，不喜歡讓大家看到自己負面的一面。

真實的你：不喜歡麻煩別人，什麼事都盡量自己來，其實脾氣不太好，只是很會忍耐，常常口是心非還有點傲嬌，別人看似什麼都不在乎的你，其實內心戲很多，而且很愛鬧彆扭。（編輯：許苡晴）

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