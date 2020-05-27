中國、香港、台灣差在哪？日本人想法曝　台人看完都笑了

▲台灣雖有民選總統，但仍因一中框架，在國際上有許多阻礙。(圖/總統府提供)

中國 21 日突然公布，表示將在十三屆中國全國人大會議提出「港版國安法」表決議程，引發港民無比焦慮，香港民主派陣營認為此法剝奪香港的立法權和破壞一國兩制，而該法也比「逃犯條例」更加危及香港自治。對此，就有網友討論「日本人對於中國、台灣及香港到底差在哪看法的言論」貼文引發熱議。而除了香港主權問題備受關注，因為新冠肺炎的緣故，台灣憑藉優秀的防疫政策被國際看見，但最後仍然因為兩岸主權議題，無緣進入日前舉辦的世界衛生大會（ WHA ），於是便有日本網友不解的討論「誰能告訴我中國、台灣、跟香港到底差在哪？」貼文一出，日本論壇 5ch 的鄉民紛紛回應「中國會說台灣香港都我的，然後香港台灣會說吵死了大陸人， 就這樣」、「沒有美國的話，台灣和香港一瞬間就會被中國吞了」、「你跟台灣和香港人說他們是中國的，會一秒生氣」、「世界因為顧慮中國而稱呼中華台北，但日本很自然地稱台灣，似乎讓台灣很高興」、「說香港跟台灣他們是國家會開心！」、 「台灣就是台灣，但香港有點中國」、「差別在於中國有維尼桑」。而該貼文也被轉至 PTT 熱議「日本人超有創意 XD 」、「笑死我了，5ch 的回應滿有趣的啊」、「一秒生氣真的很貼切 XD 」、「哈哈哈哈看來日本人也很懂我們啊」、「會不會是台灣人自己在那留言啊，一秒生氣太生動了吧哈哈」、「台灣鄉民跟日本鄉民意氣相投」。（編輯：張嘉哲）