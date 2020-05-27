當兵吃到什麼最傻眼？過來人曝「地獄級」主菜：毛還留著

▲網友分享當兵時的地獄餐點。（圖／翻攝PTT ）

當兵是國民應盡義務，種種回憶也時常被拿出來討論，其中令人印象最深刻的莫過於三餐的菜色，也是網路上老生常談的話題。近期又有網友分享自己「當兵時吃到最 X 的東西」，答案曝光也引發眾多過來人共鳴，並痛訴：「真的噁心」。一名網友在 PTT 發問，「當兵中吃到最幹的東西是不是豬腳？」並回憶起自己入伍時曾連續 5 天都吃到豬腳，更慘的是這個主菜都只有「厚厚的豬皮，一點肉都沒有」，根本無法填飽肚子。文一出也立刻引發大共鳴，不少過來人也紛紛盤點豬腳的「惡行惡狀」，「重點是上面滿滿的毛」、「不是只有皮，是煮的時間不夠，所以很難咬」、「我喜歡吃爛豬腳，那種沒煮爛的都嘔嘔嘔」、「每次廚餘都是一堆毛豬腳笑死」、「那個毛超噁，很硬還會刮嘴巴，差點吐出來」、「掉在桌上還會彈回碗裡」、「那不是豬腳，是輪胎」；但也有人幫軍中豬腳平反，「新訓在官田 豬腳滷的很久很好吃欸」、「豬腳是用來吸附醬汁的，然後用那個醬汁來扒飯，不是給你用來吃的」。此外，也有人分享其他種軍中地獄餐點，「咬不動的螢光里肌豬排」、「你肯定是沒見過全黑又吸滿油的炸雞腿」、「看來你是沒吃過水煮香蕉」、「濕掉的饅頭，沒有味道的水果牛奶」。（編輯：潘毅）