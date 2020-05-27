只想中兩百！男對發票臉綠　全場一看傻掉：比中獎還要扯

▲網友分享自己拿到的特別發票。（圖／翻攝爆怨公社）

最新一期的統一發票開獎號碼已於日前出爐，不少上班族、小資族都超愛對發票，只要中個 200 元就覺得是生活中的小確幸。而近日，就有網友分享自己開對最新一期的發票，但是對到某一張發票時整個讓他無言，貼文引發廣大迴響。原 PO 在「爆怨公社」貼文指出「我只想中 200 就好，但真的好難，這張發票是在哈囉？有沒有人有同花順可以壓過我啊？」只見貼出的照片中，該號碼為「 AD-44444444」全部的號碼全部都是 4 ，不要說是中頭獎或二獎，想中個 200 元的機會都很難。貼文一出，網友紛紛回應「太好笑了啦」、「真的 4 在哈囉了」、「這比中獎還扯，一輩子可能都拿不到這種發票」、「能拿到這張連號也是不簡單」、「拿到這個也不簡單」、「這才是真的天選之人吧.....」、「老天爺在傳遞一個訊息，你就死了這條心吧」、「這號碼可以護貝留起來紀念噢！超巧合！超難見到」、「只有我覺得這筆中獎還誇張嗎？」另外，也有不少網友分享自己對發票的經驗「我有拿過 4444 尾數的，中兩百，基本上數字全一樣很難中」、「我拿過 HH-08888888 的，可能輸你一點」、「中兩張 200 ，但是兩張發票的消費總金額 399 ，只有打平不知道該哭該笑哈哈」。（編輯：張嘉哲）