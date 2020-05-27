唐鳳跨界獻聲日本樂團！網友聽完「有被控制腦波的感覺」

新冠肺炎疫情期間，台灣數位政委唐鳳被日媒封為「天才IT大臣」，在日本廣受關注。近日唐鳳與日本嘻哈樂團 Dos Monos 跨界合作，在昨（ 26 ）晚推出的新曲「 Civil Rap Song ft. Audrey Tang 唐鳳 」中獻聲，掀起台日網友熱議，就有台灣網友笑說，聽完「真的有被控制腦波的感覺」。綜合媒體報導，台灣因新冠肺炎期間以數位科技防疫，在全球廣受好評，而幕後推手唐鳳也被日媒認為是關鍵人物，將他封為「天才IT大臣」，使唐鳳在日本引起熱議；而今年 3 月間，唐鳳的一段採訪也引起 Dos Monos 注意，最後雙方跨界合作，僅一周便完成這首「 Civil Rap Song ft. Audrey Tang 唐鳳 」。這首歌把唐鳳受訪內容音源納入，透過嘻哈重新詮釋唐鳳關於未來所釋訊息的訪談內容，並在經過唐鳳同意後製作成單曲。至於單曲 MV 中所使用的影像，則是日本現代美術家 Yuma Kishi 操刀，利用生成對抗網絡（ Generative Adversarial Network, GAN ）模擬出人類無法知覺的更高次元空間。單曲推出後，台日網友紛紛在影片下方留言「真的有被控制腦波的感覺」、「那些按倒讚的人、小心明天睡醒手機忽然壞掉（唐鳳正在看著你………）」、「警告!!聽之前要先用鋁箔紙包住耳朵!!」、「被增幅了～～」。（編輯：陳煜）