「Orz符號」顏文字都沒人用了？網一面倒揭2關鍵：沒辦法

▲ emoji 圖案。（圖／翻攝自臉書）

近年來網路科技逐漸發展，不少社群軟體例如 LINE 等受到廣大民眾使用，大部分人利用社群軟體傳達訊息時，都會加上顏文字，但近日就有位網友表示疑惑「『 Orz 符號』的顏文字是不是都沒人在用了？」而此篇文章一發出，立刻引起網友們一面倒討論，甚至更揭露了「 2 關鍵」，引起熱議這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「 Orz 這個符號為什麼沒有人在用了？」的文章表示，「以前小時候最常用的三大顏文字『 Orz 、 XD 、 = = 』， XD 跟 = = 還是很多人在用，但是 Orz 為什麼沒有人在用了，有沒有八卦 Orz 」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人網友曝光了「 2 點關鍵」，留言區蓋起高樓。大量網友們認為「 emoji 推出」和「大小寫轉換」是讓 Orz 顏文字符號很少人使用的關鍵原因，「難打得要死」、「要切換大小寫，很不方便」、「偷偷跟你說， XD 也沒什麼人用了，會用的都長輩」、「現在年輕人都用 emoji 了，如果你還沒跟上還整天用文字，老了」、「年輕人都嘛用 emoji ，誰還在跟你 XD 、 Orz 」、「不好打， XD 比較近」、「很麻煩要打三個字」。（編輯：王柏文）