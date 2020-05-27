明明住龜山卻自稱林口人？當地人曝「現實原因」：超省事

▲不少當地人解釋「現實層面」的因素，省去解釋麻煩。（圖／PTT）

龜山區位於桃園東北端，更有一部分因為鄰近新北市林口區而融入於林口生活圈內，就有網友發現一位住在龜山的友人，平時卻自稱林口人，讓他好奇原因究竟為何。問題一出也立刻引起當地人解釋原因。一名網友在 PTT 發文，「有一個朋友住在林口長庚附近，平常說住哪都說自己是林口人，結果今天要寄東西寫地址的時候，發現他寫桃園市龜山區，完完全全不一樣啊！」便好奇一問，沒想到友人也回答，「住附近的親戚朋友也都覺得自己是林口人」，更舉例「林口長庚其實也在龜山」。這也讓原PO好奇「為什麼龜山人要自稱是林口人？」問題一出立刻有不少在地人給出解答，「在林口台地這塊自成一個生活圈，所以住這裡的會自稱住林口比較好辨別」、「因為龜山太大了」、「告訴你，有家銀行明明在龜山，但他分行別為東林口分行」、「一部份龜山在林口台地上 那邊都直接叫林口」、「一定是因為講龜山很多人就會以為是靠桃園的龜山，還要解釋」、「因為離林口比較近，生活圈也都在這啊」、「龜山三個繁榮的區域分佈在三頂點，分別靠近桃園迴龍和林口，中心反而是農田，倉儲和軍營，是個很奇怪的行政區」。更有網友分享台灣其他與「林口龜山」類似的行政區案例，「新北人也說自己是台北人啊」、「平鎮人也說自己中壢人」、「五股還有一小部分在三蘆三角洲上」。（編輯：潘毅）