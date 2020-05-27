大量港人來台灣長居造成麻煩？鄉民曝「2擔憂」：不敢想

▲蔡英文27日主持民進黨中執會前表示，行政院將針對香港人道救援提出專案。（圖／記者劉育辰攝）

中華民國總統蔡英文今（ 27 ）日在主持民進黨中常會前接受媒體訪問時表示，今天與蘇貞昌會面後已經取得初步共識，行政院將針對港人人道救援的部分提出專案，其中包含港人居留、安置，以及預算框定等等，因此就有網友在網路上表示擔心，「若香港人大量來台灣長居會不會造成麻煩？」而網友立刻點出「 2 擔憂點」直呼「真的不敢想」，引起熱議。這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「港人會不會跟歐洲難民一樣帶來麻煩啊」的文章表示，「大家好，從政府最近的風向來看，港人大舉來台長居應該是早晚的事而已了，最爽的應該是包租公了吧，手上一堆房子有港人可以租，除此之外會不會跟德國當初收了一堆難民一樣造成一堆問題啊？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有過來人網友曝光了「 2 點關鍵」，留言區蓋起高樓。網友們認為「破壞台社會安定」和「給中國出手藉口」為兩大擔憂，「德國缺工所以收難民有好處，我國缺工香港人也不會想做那些啦」、「放港人進來等於放中國人進來，香港現在就是中共在控制，真的要想清楚」、「當然會啊！外人難道不會排擠到台灣人的權利嗎？看看那些中配外籍人士難道來了就乖乖地住？不會一直進取爭取開放更多權利給他們？現在還要多收香港人?」、「給支持共產黨的進來，就變今日的香港」、「放太多人當然會」、「根本引狼入室」。（編輯：王柏文）