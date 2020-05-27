準備解禁卻不開心！女私訊「口罩廠粉專」心碎：居然沒了

台灣憑藉優秀的防疫政策，成功阻擋病毒擴散，而口罩出口管制長達 4 個月後，終於確定在 6 月 1 日起正式解禁，同時開放國內通路自由上架，民眾不僅能續購實名制販售的口罩，也能在市面上買到口罩。不過，就有網友分享「自己私訊口罩製造商後，卻得到讓她心碎的消息」貼文引發熱議。
原 PO 在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「雖然有人一直說這個很像內褲！但我就是想換，剛才私訊中衛說，這款藍格的口罩在解禁之後還會不會有，結果小編回應我說不會了！天啊，我還沒有換到耶」。
貼文一出，網友紛紛回應「可惡！解禁不開心了啦！我也還沒領到」、「他還有紫色格子那款也很好看嗚嗚」、「心碎了，很想要的說」、「真的很像我老公的內褲哈哈」、「哈哈我都說這是男用內褲款口罩」、「日前看朋友帶，看起來不像拋棄式口罩」、「看朋友戴過，真的很有質感的說」。
而在口罩解禁之後，目前除了開放外銷、內銷的自由市場，實名制仍然持續進行，價格一樣維持一片 5 元；經濟部長沈榮津強調，萬一疫情有變化，疫情徵用量會彈性調整機制，萬一低於一億片的庫存，從每日徵用 800 萬片，將會改成 1200 萬片。（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。