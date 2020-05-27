女買「移動式冷氣」爽吹！過來人秒嚇壞：2個月後死定了

▲網友分享自己購入的移動式冷氣機。（圖／翻攝爆廢公社）

近日受到鋒面影響，全台各地下起滂沱大雨，才讓氣溫下降些許，對比前幾日天氣，高溫又悶熱，不少人都已經受不了打開冷氣。近日，就有網友表示「自己一直堅持不裝冷氣，但最近實在熱到他受不了，於是便去買了移動式冷氣來吹」貼文引發熱議。原 PO 在「爆廢公社」貼文指出「一直堅持不裝冷氣的我，在今年初夏迎接飆破 40 度以後，終於向酷暑低下了頭，網購了一台移動式冷氣，搞了半天終於搞定，可是好死不死瞄到出風口有塊保麗龍，我問賣家，賣家竟然跟我說不用管」。貼文一出，網友紛紛回應「哇賽這個超浪費電的啊！」、「一個夏天多出的電費，可以買好的冷氣機了」、「夭壽！真的不要買移動式冷氣機啦」、「等你看到帳單心就涼了」、「這會涼啊，小房間，但是帳單來你就哭了」、「移動式冷氣退貨率超高的」、「之前買過一台一萬三，吹一小時就退貨了，根本不會涼」、「我吹是會涼，但是太耗電，兩個月後電費死定了」。另外，也有不少網友則認為「這個電費貴沒差啊，重點是吵死了」、「這個壓縮機這麼吵你受得了喔」、「版主這個那麼吵還能睡，佩服」、「室友給我買一台這個回來，我隔天馬上叫他給我退掉，吵死人了」、「這種只能直接吹人或是 2 坪以下房間才適合，浪費電又吵」。（編輯：張嘉哲）