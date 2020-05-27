每天都來買奶茶！女必讚「1句」　早餐店員崩潰：太難了

▲女客人只要到店裡消費，不論現場是否有其他客人都會「讚賞」店家的鮮奶茶。（圖／翻攝爆怨公社）

不少人喝完早餐店奶茶後都會十分想排便，因此也被戲稱是「治療便秘」的神飲。不過這樣的玩笑若是在不對的時間地點說出，可就讓人難堪了！一位早餐店店員就抱怨，有位每天來的女客人都會大聲讚賞「我要喝你們家的鮮奶茶才會拉肚子」，讓他們十分困擾。一位女網友在臉書「爆怨公社」指出，自己在早餐店上班，卻有一位天天來的女客人，每次來點餐時都會大聲嚷嚷「我要2杯冰鮮奶茶，不喝你們家的鮮奶茶我都不會大便，要喝鮮奶茶才會烙賽（拉肚子）」，更不管店內有沒有客人，她都會照做不誤。這樣的行為也讓店家相當困擾，並解釋「店內的鮮奶茶是鮮奶+紅茶，並不是奶精泡的奶茶」，而這樣的舉動也對店家造成困擾。隨後店員也補充，「這位客人在我們這附近很有名，很常有警察來關切她，因為有躁鬱症，所以我們都不敢惹她」。不少網友看完也直呼，「一般人不會直接在人家店裡這樣說吧，而且這明明是她體質問題，她應該是有乳糖不耐症，但這樣大喊不知情的人還以為你們商品怎麼了」、「其實一早喝冰的本來就很刺激腸胃呀」；但也有另一派網友認為不用太在意，「這應該是稱讚吧，道地的早餐店奶茶一定要拉到爆」、「好像很多人喝早餐店的奶茶都會烙賽，只是沒有人會大聲說出」。（編輯：潘毅）