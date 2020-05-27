正妹客點餐付現金！外送員找錢掏出秒愣住：這樣不好吧

▲網友分享自己收到外送員找的錢滿是皺痕。（圖／翻攝爆怨公社）

外送平台近年崛起，不少人只要透過 APP 點餐，美味餐點過沒多久就會送到家門口，而目前外送平台多有兩種付費方式，包括「現金」以及「刷卡」。近日，就有網友分享自己點餐付現金後，結果外送員找的錢讓她非常傻眼，貼文引發熱議。原 PO 在「爆怨公社」貼文指出「這是剛剛叫外送找的錢，雖然這樣不影響直接使用，但這樣丟給我不好吧」只見貼出的照片中，從外送員手上接過來的錢，整個皺成一團，完全無法好好地放進皮夾裡面」。貼文一出，許多網友紛紛回應「每個人的禮貌標準不同，別生氣，再多說一句酸民又要開始酸了」、「等等又有人要出來說外送員很辛苦啥的」、「把錢數好攤平交給客人本來就是最基本的禮貌，跟辛苦一點關係都沒有」、「我也想收到平整的」、「我都鈔票折平給客人，這到底是啥」、「他本來應該是要折一隻貴賓狗，結果折到一半忘記怎麼折了」、「揉成這樣真的不好」。而對於有人批評「不爽就不要拿」、「人家的辛苦你看不見，都是錢」原 PO 則跳出回應「酸民真的自重，平常對外送員我一定是謝謝，辛苦了掛在嘴邊，一下樓我都會趕快把餐接過手來讓他們好找錢，皺沒關係，小折到也沒關係，但拿出錢包順手拉一下讓我好放進自己的皮夾吧！」（編輯：張嘉哲）