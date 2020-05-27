為何不願港人移民來台？網抖出「3問題」：沒在客氣的

▲網友針對香港人移民來台的議題，點出三大疑慮。（圖／翻攝 PTT ）

近期中國大陸兩會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，我國總統蔡英文也於今（ 27 ）日接受媒體訪問時表示，已與蘇貞昌會面後已經取得初步共識，政府將針對港人的人道救援提出專案。不過，就有網友點出台灣人不願香港來移民來的原因，而引起討論。今日有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示自己綜括網路上的意見，大家不願意香港人移民來臺的主因大致能列成 3 點：第一「炒房問題」，原 PO 指出香港人可能拿著大量資金來台購買大量房子，導致房價飆升，更造成台灣人買不起房子。第二「資源問題」，香港人來台必定會搶走台灣人的工作機會，以及社會資源等。第三「香港人民風以及能不能融入臺灣社會」，網友透露台灣人其實普遍不喜歡香港人的個性與態度，也懷疑到底能不能融入臺灣社會。綜括以上三點，原 PO 也好奇向大家發問「所以大家不願意的原因是這樣嗎？」問題一曝光後，就引來不少鄉民回應，「 3 最重要，跟他們接觸過，就知道港仔性格與為人處事」、「覺得香港人先成功獨立，再開放移民比較好，不然問題很多」、「香港人個性很積極沒在客氣的」、「定居久了就會開始要求割地要求更大的權力來壓迫台灣人民」。另外，亦有網友點出更大問題，直言「不只...你分辨不出來他們是香港人還是中國人」、「4.無法有效排除香港黑警或洗人口的真中國人」、「反共碟 +1 台灣已經夠多賣國賊」、「這招根本習近平一石二鳥之計，香港投降 + 攪和台灣造成社問題」、「你以為來的是港人，結果來的是港警」。（編輯：陳雅雲）