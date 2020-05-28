真的不想移民台灣！香港女大生196字長文淚訴：不要再罵

▲近期中國大陸人會上提出「港版國安法」。（圖／翻攝自新華網）

▲台灣。（示意圖／取自pixabay）

近期中國大陸人會上提出「港版國安法」，導致上萬香港人走上街頭示威，我國總統蔡英文也於今（ 27 ）日指出政府將針對港人的人道救援提出專案，引起兩派意見的論戰。然而在網路上就有一位香港女大生寫下「其實不想移民台灣」的 196 字長文直呼「不要一竿子打翻香港人」，引起熱議。這位女網友在網路論壇《 Dcard 》上 PO 出了一篇「我是不想移民台灣的香港人」的文章表示，「沒錯，香港真的快淪陷了，可是我跟大家在連登看到的香港人不一樣，我不想移民去台灣！」文中長達 196 字，表達自己希望台灣不要一桿子打翻所有香港人，「不是說台灣不好，我喜歡台灣的風土人情，只是考慮事業發展，台灣不是一個選擇，請版上的大家不要再把所有香港人看成一樣，不是每一個都那麼沒禮貌、沒文化，不是每一個都那麼自私自利，針對於香港難民，我本人是反對的，移民政策一定要有，要有一定的門檻，不能把台灣這寶島看成後門」。她更直言，「所謂的『今日香港 明日台灣』是指一國兩制，請台灣人好好守護民主自由，我們香港黃泉之下再見，以上」，此篇文章一出立刻引起大量網友熱議，這位香港女大生更補充「一堆喊要移民台灣的香港人 我個人認為就是沒外國國籍或沒很多財產的人，而且大部分都是年輕人，正如大家所說，移民台灣門檻低而且台灣又是說中文，所以對於他們來說算是唯一離開香港的方法，然且現在有人說要難民潮去台灣，我個人是反對的，我有不少台灣朋友當工讀生，畢業後要跑兩份工作去維持生計，香港人（特別是現在這一代）不願捱又吃不得苦，去台灣我怕會影響當地的經濟民生，所以移民政策是一定要堅持的」。網友們看完後紛紛表示「港人有能力的話不如選擇其他國家，我國仍然在中共武力威脅之下」、「香港人加油！其實移民台灣也是有面對中共、需要抗共的風險，台灣真不是建議首選，台灣有親中甚至是舔共賣台的政黨和政治人物」、「終於看到理性的香港人，我們發文的目的是希望台灣的政客不要推行難民法，並且要提高移民門檻，杜絕某些中國香港暴民和中國香港政客來台損害台灣人民的利益」、「希望你能告訴周圍的香港人不要來台灣」、「基本上第一島鏈的國家都很危險，當初移民首選歐美加澳不是沒有原因的」。（編輯：王柏文）