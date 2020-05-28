總被忽略？「辦公室孤獨等級」曝光　第10點全笑歪：爽缺

▲有網友在 PTT 女孩版提到上班族生活的「辦公室孤獨等級」，共分為 1 至 10 級。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

上班族除了完成工作上的大小事，和同事之間的人際關係也是一大學問。近日，有網友在 PTT 女孩版提到上班族生活的「辦公室孤獨等級」，共分為 1 至 10 級，笑稱「如果每一級都達到，要是我應該也待不下去了」，不過網友一看第 10 級卻笑翻直問「爽缺？」原 PO 提到，無意間在臉書上看到「辦公室孤獨等級」列表，笑問「不知道大家到哪一等級？」 認為若每一級都達到，自己應該也待不下去了，直嚷「我覺得在苦悶的上班日，揪同事一起吃吃喝喝，才會愉悅啊」，並列出 1 至 10 個等級如下：貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「邊緣不好嗎？摸魚沒人發現」、「順序要換一下吧，一個人吃飯一個人走跟沒有好朋友明明很常見」、「第 1 級到第 4 級是還在上學嗎」、「超爽啊，上班就上班，還要交際很累好嗎」、「下班不就是一個人走嗎，難不成要一群」。不過，也有網友表示「第十點一定是爽缺，羨慕」、「為什麼看到第十點笑了」、「第十級做的工作是多無關緊要，不可能沒人知道吧」。（編輯：賴詠璿）